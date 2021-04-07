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Движение по одной полосе восстановили в Лефортовском тоннеле
Фото: Агентство городских новостей Москва

Движение по одной полосе восстановили в Лефортовском тоннеле

Полина Долганова

Происшествия

Движение по левой полосе было восстановлено после возгорания автомобиля в Лефортовском тоннеле в Москве. Об этом сообщает Телеграм-канал «Дептранс. Оперативно».

Также стало известно, что возгорание ликвидировано.

Ранее сообщилось, что в Лефортовском тоннеле загорелся автомобиль. Движение было полностью перекрыто. Затруднение пришлось на внешнюю сторону Третьего транспортного кольца.

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