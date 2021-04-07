Движение по одной полосе восстановили в Лефортовском тоннеле
Движение по левой полосе было восстановлено после возгорания автомобиля в Лефортовском тоннеле в Москве. Об этом сообщает Телеграм-канал «».
Также стало известно, что возгорание ликвидировано.
Ранее сообщилось, что в Лефортовском тоннеле загорелся автомобиль. Движение было полностью перекрыто. Затруднение пришлось на внешнюю сторону Третьего транспортного кольца.
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