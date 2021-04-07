Квота на ввоз томатов из Турции в Россию может увеличиться до 300 тысяч тонн

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Минсельхоз России предложил увеличить квоту на ввоз томатов из Турции до 300 тысяч тонн с текущих 250 тысяч. Проект приказа опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно данным Федеральной таможенной службы (ФТС) России, по состоянию на 4 апреля общий объем ввоза томатов из Турции в РФ составил 234,4 тысячи тонн при разрешенном объеме в 250 тысяч.

В пояснительной записке к проекту уточняется, что изменения вводятся во избежание прекращения поставок из Турции в Россию.

С 1 января 2016 года РФ вводила эмбарго на поставки из Турецкой Республики ряда продуктов в ответ на атаку турецких военно-воздушных сил на российский бомбардировщик Су-24 в Сирии в конце ноября 2015 года. С осени 2016 года ограничения постепенно снимались, однако запрет на поставки томатов действовал вплоть до 1 ноября 2017 года.

С 1 мая 2018 года Россия сняла ограничения на количество экспортных компаний, занимающихся перевозками томатов из Турции, однако оставила при этом общую квоту на поставки в размере 50 тысяч тонн томатов. В мае 2019 года было разрешено ввозить 150 тысяч тонн, в феврале 2020 года — 200 тысяч, а в январе текущего года — 250 тысяч тонн, сообщает РИА Новости.

Читайте также: Бавария закупит 2,5 миллиона доз «Спутника V», если его одобрит EMA