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Австрия может зарегистрировать «Спутник V» без одобрения Евросоюза
SMOL6623.JPG / Фото: Владимир Смоляков «Вечерняя Москва»

Австрия может зарегистрировать «Спутник V» без одобрения Евросоюза

Никита Абрамов

В мире

Австрия может зарегистрировать российский препарат от коронавируса «Спутник V» сама, при условии, что одобрение вакцины Европейским агентством лекарственных средств (EMA) затянется. Об этом в среду, 7 апреля, заявил канцлер Австрии Себастьян Курц.

— Конечно, есть возможность сделать это на национальном уровне, если на европейском это продлится слишком долго. Есть страны в Европе, которые используют несколько вакцин, например, Венгрия или Сербия, которые также используют «Спутник V», что является большим преимуществом этих стран, потому что они быстрее могут привить население. Это спасает жизни, сохраняет рабочие места, — рассказал канцлер Австрии.

Он также отметил, что все процедуры в EMA проходят довольно долго. Именно из-за этого Европа отстает в вопросе вакцинации от Великобритании и США, заявил Курц в ходе прямого эфира в своем Instagram-аккаунте.

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Австриякоронавирус«Спутник V»
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