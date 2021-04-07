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Более 517 тысяч новых случаев коронавируса зафиксировали в мире за сутки
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Более 517 тысяч новых случаев коронавируса зафиксировали в мире за сутки

Никита Абрамов

В мире

В мире за прошедшие сутки выявили более 517 тысяч заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом следует из данных, опубликованных в среду, 7 апреля, Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Уточняется, что всего в мире коронавирусная инфекция была диагностирована у более чем 132,04 миллиона человек. При этом число смертей от коронавируса увеличилось за сутки более чем на 9,2 тысячи, превысив 2,86 миллиона.

Больше трети случаев заболевания за прошедшие сутки поступили в ВОЗ из Европы — 173 078 случаев, на втором месте оказались Северная и Южная Америка — 146 301 заболевший, а на третьем Юго-Восточная Азия — 128 462 пациента.

Наибольшее количество случаев заболевания оказалось в США. Там за все время пандемии коронавирус был выявлен у 30 475 874 человек, пишет ТАСС.

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