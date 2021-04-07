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Золотов заявил, что Росгвардия не позволит экстремистам раскачать ситуацию
Фото: Пресс-служба Госдумы

Золотов заявил, что Росгвардия не позволит экстремистам раскачать ситуацию

Никита Абрамов

Внутренняя политика

Росгвардия не позволит экстремистам раскачать ситуацию в стране на несогласованных акциях. Об этом в среду, 7 апреля, заявил директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов.

—Уже неоднократно приходилось высказывать свое личное отношение к таким акциям. Здесь ключевое слово — «несогласованные», то есть незаконные. И наша задача — не дать экстремистам раскачать ситуацию! — рассказал Золотов.

Он добавил, что организация и проведение массовых мероприятий в России регулируются законом, который нарушают организаторы и участники подобных акций. Следовательно, к ним могут быть применены соответствующие меры, пишет ТАСС.

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законРосгвардиянесанкционированная акция
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