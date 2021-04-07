Никол Пашинян назвал встречу с Владимиром Путиным очень эффективной

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал очень эффективной встречу с президентом России Владимиром Путиным, которая прошла 7 апреля. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Политик подчеркнул, что за 3,5 часа, которые длилась встреча, им удалось обсудить все запланированные вопросы и детали повестки.

— Могу сказать, что с президентом России налажены очень открытые отношения, и особенно за последние месяцы эти отношения по своему характеру стали более непосредственными, — сказал Пашинян.

Премьер-министр добавил, что никаких документов по итогам переговоров не подписывали, но в обсуждение попал ряд вопросов, особенно дальнейшая реализация уже подписанных документов в сфере безопасности, говорится в Facebook премьера Армении.

Ранее Пашинян назвал фактором безопасности присутствие российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

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