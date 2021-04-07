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Пашинян назвал присутствие миротворцев РФ в Карабахе фактором безопасности
Фото: World Economic Forum / CC BY-NC-SA 2.0

Пашинян назвал присутствие миротворцев РФ в Карабахе фактором безопасности

Никита Абрамов

Внешняя политика

Присутствие российских миротворцев в Нагорном Карабахе — важный фактор безопасности и стабильности в регионе. Об этом в среду, 7 апреля, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

— Конечно, прежде всего хочу отметить, что присутствие российских миротворцев в Нагорном Карабахе становится важнейшим фактором стабильности и безопасности в регионе. В этом ключе я надеюсь сегодня с вами обсудить ваши взгляды на архитектуру системы безопасности в нашем регионе, в Нагорном Карабахе, вокруг него, в Армении и вообще в целом в нашем регионе, — цитирует Пашиняна РИА Новости.

Ранее премьер-министр Армении сообщил, когда планирует подать в отставку.

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Владимир ПутинНагорный КарабахНикол Пашинян
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