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Стало известно, когда Пашинян подаст в отставку
Фото: World Economic Forum / CC BY-NC-SA 2.0

Стало известно, когда Пашинян подаст в отставку

Кирилл Николаев

В мире

Премьер-министр Армении Никол Пашинян должен формально подать в отставку в период с 20 апреля по 5 мая для роспуска законодательного органа и проведения внеочередных парламентских выборов, запланированных на 20 июня. Об этом во вторник, 30 марта, заявил руководитель аппарата Пашиняна Арсен Торосян.

Отмечается, что предвыборный штаб правящей партии «Гражданский договор» возглавит министр территориального управления и инфраструктуры Сурен Папикян. Координировать работу штаба будут сам Торосян, министр окружающей среды Романос Петросян и главный советник премьера Араик Арутюнян, сообщает РИА Новости.

Напомним, действующий президент Армении по предложению премьера Пашиняна уволил первого заместителя начальника Генерального штаба ВС Тирана Хачатряна, который поставил под сомнение слова главы кабмина о комплексах «Искандер». После этого Генштаб ВС Армении потребовал отставки премьера и правительства страны.

Бывший президент Армении Левон Тер-Петросян посоветовал Пашиняну уйти в отставку и временно эмигрировать. Позднее сам Пашинян сообщил, что уйдет в отставку.

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