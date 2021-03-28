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Пашинян сообщил, когда подаст в отставку
Фото: Администрация президента РФ

Пашинян сообщил, когда подаст в отставку

Илья Ашуров

В мире

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что подаст в отставку в апреле. Об этом стало известно в воскресенье, 28 марта.

Это заявление глава государства сделал на встрече жителями Армавирской области. По словам Пашиняна, формальная отставка лишь возможность провести внеочередные выборы в парламент страны.

— Да, в ближайшее время, в апреле я подам в отставку, не для того, чтобы уйти, а чтобы прошли внеочередные выборы. За этот период я буду выполнять обязанности премьер-министра, — цитирует Пашиняна РИА Новости.

Армянское законодательство предполагает назначение новых выборов, в случае двух провальных попыток со стороны парламента страны избрать нового премьера после отставки действующего.

Ранее бывший президент Армении Левон Тер-Петросян посоветовал Пашиняну уйти в отставку и временно эмигрировать.

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