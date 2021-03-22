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Пашинян заявил, что Артак Давтян является назначенным главой генштаба ВС Армении
Фото: primeminister.am

Пашинян заявил, что Артак Давтян является назначенным главой генштаба ВС Армении

Виктория Родимкина

В мире

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что Артак Давтян считается назначенным главой генерального штаба Вооруженных сил Армении.

— Артак Давтян в силу закона считается назначенным начальником генерального штаба ВС Республики Армения, — написал премьер на своей странице в соцсети Facebook.

Ранее Никол Пашинян снял с поста главу Генерального штаба ВС Оника Гаспаряна, при этом президент страны Армен Саркисян отказался подписывать соответствующий указ, но не направил его в Конституционный суд, что привело к автоматической отставке военачальника. Сам Оник Гаспарян обратился в суд и заявил, что продолжить служить народу в другом статусе.

Напомним, действующий президент Армении по предложению премьера Пашиняна уволил первого заместителя начальника Генерального штаба ВС Тирана Хачатряна, который поставил под сомнение слова главы кабмина о комплексах «Искандер». После этого Генштаб ВС Армении потребовал отставки премьера и правительства страны.

Далее в столице Армении прошли протесты оппозиционно настроенного населения. Митинги в Ереване проводятся регулярно по сей день.

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АрменияНикол Пашинянполитики
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