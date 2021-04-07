Диетологи рассказали, как перестать переедать из-за стресса

Фото: Пресс-служба Московского международного фестиваля сладостей

Диетологи рассказали, как избавиться от привычки переедать из-за стресса. Рекомендации врачей были опубликованы в газете ABC.

По мнению специалистов, тревога очень плохо влияет не только на ментальное здоровье человека, но и на весь организм. Именно поэтому компульсивное переедание в периоды тревожного внутреннего состояния может иметь множество отрицательных последствий.

Эксперты отмечают, что пища воздействует на человеческий мозг как лекарство и вызывает ощущение мгновенного счастья. Однако стоит помнить, что переедание не помогает справиться со стрессом и выяснить причину его возникновения. Такой способ борьбы с беспокойством способствует лишь быстрому набору веса.

Ключом к решению проблемы врачи считают осознанность. Необходимо вовремя отслеживать, что вы едите, почему и когда именно.

Среди вариантов полезных перекусов диетологи перечисляют творог, помидоры черри, фрукты, домашний попкорн и натуральный греческий йогурт.

Также специалисты рекомендуют научиться отслеживать полуфабрикаты, пить много воды, составлять меню на неделю вперед и добавлять в рацион больше фруктов и овощей. Для того чтобы избежать усиленного чувства голода, не стоит приступать к обеду на пустой желудок, сообщает РИА Новости.

Ранее диетолог рассказала, как не поправиться от фастфуда. Для этого нужно ограничить употребление соленой пищи, жирного мяса и молочных продуктов.

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