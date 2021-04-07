Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Диетологи рассказали, как перестать переедать из-за стресса
Фото: Пресс-служба Московского международного фестиваля сладостей

Диетологи рассказали, как перестать переедать из-за стресса

Полина Долганова

Здоровье

Диетологи рассказали, как избавиться от привычки переедать из-за стресса. Рекомендации врачей были опубликованы в газете ABC.

По мнению специалистов, тревога очень плохо влияет не только на ментальное здоровье человека, но и на весь организм. Именно поэтому компульсивное переедание в периоды тревожного внутреннего состояния может иметь множество отрицательных последствий.

Эксперты отмечают, что пища воздействует на человеческий мозг как лекарство и вызывает ощущение мгновенного счастья. Однако стоит помнить, что переедание не помогает справиться со стрессом и выяснить причину его возникновения. Такой способ борьбы с беспокойством способствует лишь быстрому набору веса.

Ключом к решению проблемы врачи считают осознанность. Необходимо вовремя отслеживать, что вы едите, почему и когда именно.

Среди вариантов полезных перекусов диетологи перечисляют творог, помидоры черри, фрукты, домашний попкорн и натуральный греческий йогурт.

Также специалисты рекомендуют научиться отслеживать полуфабрикаты, пить много воды, составлять меню на неделю вперед и добавлять в рацион больше фруктов и овощей. Для того чтобы избежать усиленного чувства голода, не стоит приступать к обеду на пустой желудок, сообщает РИА Новости.

Ранее диетолог рассказала, как не поправиться от фастфуда. Для этого нужно ограничить употребление соленой пищи, жирного мяса и молочных продуктов.

Читайте также: Маркировать фастфуд предупреждениями о его вреде предложили в России

стрессперееданиездоровье
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Коняев
Георгий Коняев

Ищу дачу и мужика в придачу

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Как стать ценителем искусств, не привлекая внимания полиции

Кирилл Разлогов
Кирилл Разлогов

Каким будет 43-й Московский кинофестиваль

Сергей Доля
Сергей Доля

Кажется, пора валить... в Ижевск

Виктория Федотова
Виктория Федотова

«Отпустите его, я сама виновата»: почему оправдание агрессора больше не работает

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Кому выгодна война в Донбассе, тот ее и начнет

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Жить в интернете лучше, чем в реальной жизни

Все мнения
О проекте
Читайте нас в