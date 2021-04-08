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В Zoom заявили о готовности обслуживать клиентов в РФ и других странах СНГ
Фото: Pexels

В Zoom заявили о готовности обслуживать клиентов в РФ и других странах СНГ

Юлия Курганова

Технологии

Американская компания Zoom Video Communications готова продолжать обслуживать клиентов в РФ и других странах СНГ, вырабатывая в то же время подход к деятельности в регионе. Об этом сообщил в среду, 7 апреля, представитель компании.

— Zoom по-прежнему привержена обслуживанию клиентов на российском рынке и в других странах СНГ. Пока мы находимся в процессе выработки подхода к деятельности в этом регионе, нынешние и новые пользователи как в частном, так и в общественном секторе могут рассчитывать на получение доступа к аккаунтам в Zoom напрямую через наш сайт, — сказано в заявлении, передает ТАСС.

Ранее сообщалось о запрете со стороны Zoom Video Communications продавать доступ к сервису онлайн-конференций в указанном регионе государственным учреждениям и компаниям.

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