«Цифровое убийство»: к чему приведет ограничение работы Zoom в России

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Возможное решение администрации сервиса видеоконференций Zoom о прекращении продажи полноценных версий программы государственным органам и госкорпорациям в России и на территории стран СНГ — повод заняться улучшением и созданием нового аналогичного софта в России. Такого мнения придерживаются эксперты, опрошенные «Вечерней Москвой».

Но дело в том, что Zoom и так далеко не единственная программа для проведения видеоконференций, отмечает координатор «Центра безопасного интернета» Урван Парфентьев.

— Zoom выдвинулся на первые позиции именно в результате пандемии, когда видеоконференции, в первую очередь специализированные, стали очень востребованными. Но вы можете проводить видеоконференции и в Skype. Поэтому в данном случае альтернатив очень много, и сама идея работы в таком формате, в общем-то, не новая, — сказал эксперт.

На информацию о решении Zoom прекратить реализацию своих платных продуктов российским госструктурам отреагировали в Совете Федерации. Там допустили блокировку сервиса на территории нашей страны в качестве ответной, симметричной меры.

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин также считает необходимым активнее заниматься вопросами кибербезопасности на территории России, разрабатывая свои платформы и сервисы. Аналогичного мнения придерживается депутат Госдумы, глава комитета по информационной безопасности Александр Хинштейн.

В Кремле информация о прекращении сотрудничества Zoom с отечественными госструктурами вызвала недоумение. Дело в том, что без привычного софта могут остаться даже вузы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков с сожалением отнесся к тому, что государственные и учебные учреждения не смогут продлить важные контракты.

Тем не менее официальный представитель главы российского государства подчеркнул, что в нашей стране найдут альтернативу Zoom.

Первый заместитель председателя комиссии по СМИ Общественной палаты России Александр Малькевич считает, что на данный момент россиянам стоит опасаться не блокировки Zoom со стороны властей, а того, что любая привычная для граждан иностранная медиаплощадка может в любой момент прекратить предоставление услуг пользователям без объяснения причин.

— Это можно назвать «цифровым убийством» — исчезнут все ваши материалы, данные, вся ваша жизнь за несколько лет. Мы это и видим. И структуры государственные, и госкорпорации, и частные компании сейчас находятся под угрозой остаться без привычной для них площадки для общения, ведения работы, бизнеса или переговоров, — констатировал эксперт.

Сейчас, считает Малькевич, нужно решать системную проблему практически стопроцентной зависимости от западного программного обеспечения.

— Но делать это стоит не запретами, блокировками и отключениями, а созданием, развитием, продвижением и наполнением смыслом собственных сервисов. Надо поблагодарить их [Zoom] за то, что они нам такой подарок сделали. Нам самим, может быть, сложно было отказаться от вредной пищи. А в данном случае в этот ресторан фастфуда нас просто решают не пускать. Ну и хорошо, здоровее будем. Больше сил и средств будем выделять на отечественные платформы, — заключил собеседник «ВМ».

Информация о том, что российские компании с госучастием и государственные органы не смогут пользоваться полноценными версиями программ Zoom Video Communications, появилась в профильном интернет-издании Cnews. Американская компания отозвала у своих партнеров авторизацию на продажу своего сервиса в организации данного типа в России еще 31 марта. Никаких объяснений своим действиям корпорация не дала. Вполне возможно, что их решение связано с санкционными рисками против нашей страны.

Сервис видеоконференций Zoom приобрел большую популярность во время пандемии COVID-19. За несколько месяцев карантинных ограничений и удаленной работы в мире его выручка увеличилась многократно. Программу можно использовать с ограниченным функционалом бесплатно. Но продолжительность групповых звонков в этом случае будет ограничена 40 минутами. В платных версиях эти ограничения снимаются, но за работу с сервисом придется заплатить от 150 до 350 долларов США.

При этом юридические лица обязаны покупать право на пользованием сервисом через зарегистрированных партнеров, а частные могут приобрести расширенную версию напрямую, через сайт компании. В отношении них ни о каких ограничениях пока не сообщается.

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