Иномарка cбила шестилетнего ребенка на Рублевском шоссе

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, Рублёвское шоссе Карта всех событий

В Москве случилось ДТП вечером в среду, 7 апреля, рядом с домом на Рублевском шоссе. Водитель Mercedes сбил шестилетнего мальчика, который переходил дорогу вместе с бабушкой по пешеходному переходу. Об этом сообщается на сайте ГСУ СКР по столице.

Ребенка доставили в больницу с травмами, врачи оказывают ему необходимую помощь. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

По факту инцидента возбудили уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью».

Отмечается, что в ближайшее время водителя иномарки доставят в подразделение ведомства для проведения следственных действий.

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