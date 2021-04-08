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Синоптики предупредили москвичей о мокром снеге с дождем 8 апреля
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Синоптики предупредили москвичей о мокром снеге с дождем 8 апреля

Юлия Курганова

Город

В четверг, 8 апреля, столичный регион будет находиться под влиянием циклона, а во второй половине дня в его тыловой части. Ожидается облачная погода, будут идти мокрый снег и дождь.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 5-7 градусов. В Подмосковье температура ожидается 3-8 градусов тепла.

Ветер будет дуть южный со скоростью 7-12 метров в секунду, местами его порывы будут достигать 20 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 738 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 70 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что характер погоды в столичном регионе изменится. Понизится температура, усилится ветер, не обойдется без осадков. Фон атмосферного давления большую часть дня останется низким, но к вечеру давление начнет расти.

В таких условиях у многих метеочувствительных людей может ухудшиться самочувствие. Возможны обострения хронических заболеваний суставов и позвоночника, органов дыхания, будет проявляться синдром общей слабости, быстрой утомляемости, психологического дискомфорта. У страдающих частыми мигренями, гипотоников, гипертоников, у страдающих хронической кислородной недостаточностью увеличивается риск развития метеообусловленных недомоганий.

При ухудшение самочувствия этой категории людей нужно принять рекомендованные лечащим доктором препараты. Не стоит забывать, что профилактика и лечение сезонных обострений, расширение двигательной активности и занятия спортом, поддерживающая терапия помогут скорее приспособиться к перестройке в природе.

Читайте также: МЧС предупредило москвичей об ухудшении погодных условий 8 апреля

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