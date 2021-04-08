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Школу-трансформер построили в столичном районе Южное Бутово
Фото: mos.ru / М. Мишина

Школу-трансформер построили в столичном районе Южное Бутово

Иван Юминов

Город
Россия, Москва, улица Брусилова, 29к1 Карта всех событий

В районе Южное Бутово в эксплуатацию ввели здание для блока начальных классов на 300 учеников, которое может трансформироваться в детский сад. Об этом рассказал глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин в четверг, 8 апреля.

— Корпус может функционировать и как блок начальных классов, и как детский сад. Также предусмотрена комбинированная форма, при которой здесь могут работать начальная школа для 200 учеников и детский сад на 100 мест, — сообщил руководитель ведомства.

Четырехэтажное здание появилось по адресу улица Брусилова, дом 29, корпус 1а. Его можно трансформировать и частично — так, столовая может стать музыкальным залом. Это третье подобное здание в городе, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее сообщалось о строительстве детского сада ступенчатой формы на 325 мест в Новой Москве.

Читайте также: Рафик Загрутдинов: В районе Некрасовка построят школу на 550 мест

Южное БутовоСергей Левкиншкола
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