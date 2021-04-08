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Первые летние кафе открылись в столице
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Первые летние кафе открылись в столице

Виктория Родимкина

Город

В Москве открылись первые летние кафе, всего работу открытых веранд планируют свыше 1,6 тысячи заведений. Об этом рассказал начальник Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы Владислав Овчинский в четверг, 8 апреля.

— На сегодняшний день специалисты ведомства проверили более 1,6 тысячи летних кафе, из них уже смонтированы и открыты порядка 100 веранд, — сказал он.

Владислав Овчинский уточнил, что во время проверок специалисты зафиксировали пять нарушений. Все они касались размещения летних кафе вне согласованной с властями схемы. Два из пяти нарушений уже были устранены, передает слова главы инспекции Интерфакс.

Всего в схему размещения входят около трех тысяч летних кафе, сезон работы которых в городе стартовал 1 апреля.

Читайте также: Москвичи смогут оставить сообщения о работе летних веранд на портале «Наш город»

Общепитлетнее кафелетняя веранда
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