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Геномный центр открыли на базе Института сельскохозяйственной биотехнологии в столице
Фото: pexels.com/pixabay.com

Геномный центр открыли на базе Института сельскохозяйственной биотехнологии в столице

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, Тимирязевская улица, 42 Карта всех событий

На базе лабораторий Всероссийского научно-исследовательского института сельскохозяйственной биотехнологии создали геномный центр. Об этом сообщила пресс-служба Министерства науки и высшего образования России в четверг, 8 апреля.

Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков посетил институт и принял участие в открытии геномного центра. Он провел с учеными рабочую встречу, на которой обсуждались вопросы научного обеспечения доктрины продовольственной безопасности страны.

В пресс-службе министерства уточнили, что институт сельскохозяйственной биотехнологии в столице является одним из лидеров в области генетических технологий растений. Специалисты работают над маркерной и геномной селекцией растений, а также занимаются сферой геномного редактирования.

Геномный центр сможет стать площадкой коллективного пользования для подразделений, которые занимаются созданием новых селекционных форм растений, добавили в пресс-службе.

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