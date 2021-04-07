Перспективных ученых поддерживают премиями

Победитель премии «Новатор Москвы — 2020» Иван Яковлев в лаборатории проводит исследование по созданию нового медицинского препарата / Фото: Наталья Гарцева / Вечеряя Москва

Продлен прием заявок на премию «Новатор Москвы». 7 апреля «Вечерняя Москва» пообщалась с победителем прошлого года и узнала, как продвигается его проект.

Премия мэра столицы «Новатор Москвы» учреждена в августе 2019 года. Ее главная цель — отметить лучшие инновационные проекты, созданные гражданами России, проживающими или осуществляющими деятельность в Москве.

Присуждение премии происходит в трех номинациях. «Проект будущего» — для изобретений, у которых есть оформленная инновационная идея или охранный документ, удостоверяющий исключительное право или авторство участников конкурса. «Меняющие реальность» — для разработок, имеющих модель организации бизнеса и коммерциализации с анализом рынка и оценку рыночной привлекательности проекта. «Лидеры инноваций» — для проектов, при реализации которых неоднократно была получена выручка.

По словам руководителя Департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексея Фурсина, в этом году изменен перечень направлений, по которым участники могут заявить свои разработки.

— Впервые экспертная комиссия будет рассматривать решения в сферах экологии и охраны окружающей среды, общественного развития, — пояснил он. — В финал выйдут не 30 проектов, как в прошлом году, а 36. Вместо 15 победителями станут разработчики 18 инновационных решений, а общий призовой фонд увеличен с 17,2 миллиона рублей до 20,7 миллиона рублей.

Кстати, в прошлом году участие в конкурсе приняли 483 разработки.

— 30 из них вышли в финал и разделили премии в размере 17,2 миллиона рублей, — рассказал Алексей Фурсин.

Среди победителей прошлого года в номинации «Проект будущего» — молодой ученый и врач Иван Яковлев. Вместе с большой командой единомышленников он на протяжении двух лет занимается разработкой уникального генно-терапевтического препарата для лечения наследственных заболеваний мышечной ткани.

— Наше лекарство призвано помочь людям с неизлечимыми наследственными генетическими заболеваниями, которые быстро прогрессируют и приводят к инвалидности, а в некоторых случаях даже к смерти, — пояснил Яковлев. Первый препарат, над которым трудится москвич, будет помогать в лечении дисферлинопатии (поясно-конечностная мышечная дистрофия. — «ВМ»).

— Он создается на основе аденоассоциированного вируса (малый вирус, не вызывающий заболевания у человека. — «ВМ»). Данную технологию можно сравнить с принципом действия вакцины от коронавирусной инфекции, но в отличие от нее препарат будет доставлять ген, который сломан у человека, — рассказал он.

В дальнейшем компания, которую возглавляет Иван, планирует применять эту же терапию для лечения других мышечных атрофий.

— Пока сложно говорить о стоимости лекарства, но мы ставим себе задачу сделать его доступным, — сказал он. — А что касается победы в конкурсе, то мы еще раз убедились в том, как важна наша разработка, — поделился Иван Яковлев.

СПРАВКА

Оценка проектов проходит в три этапа. Сначала эксперты оценят документы с юридической и научной точки зрения, затем проводится экономический анализ. По итогам экспертизы заявки ранжируют, а разработчики лучших 36 проектов примут участие в питч-сессии, где презентуют разработку инвесторам, бизнес-сообществу и представителям власти. В каждой номинации по каждому направлению определяются победители, которые получают от 500 тысяч до 1,5 миллиона рублей.

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