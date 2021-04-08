Андрей Воробьев вошел в топ-3 двух рейтингов глав регионов страны и ЦФО за март

Фото: Пресс-служба Губернатора Московской области

Свои позиции в тройке лидеров медиарейтингов глав регионов Центрального Федерального округа (ЦФО) и России за прошедший март сохранил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Результаты обнародовал аналитический сервис «Медиалогия».

В двух рейтингах глава региона расположился на втором месте. За прошлый месяц в средствах массовой информации сообщалось о рабочей встрече, которую провели президент России Владимир Путин и губернатор Московской области. Во время разговора с лидером страны Андрей Воробьев рассказал, что в области активно ведется борьба с коронавирусной инфекцией, а также реальзуются крупные инфраструктцрные проекты, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Помимо этого, публиковались новости о центре «Авангард», работающем в парке «Патриот». Сообщалось, что обучение в нем пройдут порядка 15-20 тысяч учащихся из Московской области.

Вместе с тем, Андрей Воробьев заявил, что жителям региона нужно предоставить рассрочку платежей, а также освободить их штрафов за неуплату за коммунальные услуги.

Читайте также: Андрей Воробьев вошел в топ-3 рейтинга губернаторов-блогеров за февраль