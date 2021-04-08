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«Для неверующих мир духов — треш»: священник и ученый высказались о суевериях и порче
Фото: Youtube / Ходят слухи

«Для неверующих мир духов — треш»: священник и ученый высказались о суевериях и порче

Виктория Федотова

Общество

Священник Павел Островский и ученый Александр Панчин рассказали о феномене суеверий и порчи. По словам Островского, невежество, деструктивное состояние страха.

— Когда ты занимаешься духовным развитием, не будет суеверий, близким места нет. Но когда твоя жизнь – одна сплошная суета, когда ты боишься потерять все материальное, то ты весь в страхах. Там будет и на посошок, переступить через порог и так далее, — пояснил священник.

Островский напомнил, что после смерти любой человек теряет все материальное.

Ученый-биолог Александр Панчин объяснил, что суть любых суеверий в том, что они успокаивают человека.

— Человек думает, что сделал какое-то действие и снимет вероятность последствия. Мне кажется, что это устраняет психологическую тревожность, которая возникает из-за наличия этого суеверия, — отметил ученый.

Панчин считает, что нельзя навести на человека порчу, поскольку это «история про определенный тип мошенничества». Это часто касается пожилых людей. Порчей называют верную полосу в жизни, но это просто неудачный период жизни, отметил ученый.

Островский добавил, что человек может находиться под воздействием нечистой силы и он сталкивался с такими людьми. Но чаще всего человек сам себя испытывает, вводя в себя в искушение.

— Я не хочу высмеивать нечистую силу. Я понимаю, что для неверующих людей мир духов – треш. Я видел бесноватых, шизофреников, людей с психозов, много сумасшедших в храм приходят, — пояснил священник.

Видео опубликовано на YouTube.

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