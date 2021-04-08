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Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Донбасс, чтобы посетить передовые позиции и пообщаться с военными. Об этом сообщила пресс-служба администрации главы государства в четверг, 8 апреля.

— Зеленский начал рабочую поездку в Донбасс. Глава государства посетит передовые позиции, где в последнее время систематически нарушается режим всеобъемлющего и устойчивого прекращения огня, — уточнили в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что в результате вражеских обстрелов среди украинских военных есть убитые и раненые. Так, Владимир Зеленский прибыл в Донбасс как верховный главнокомандующий, чтобы поднять боевой дух солдат.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Украина стягивает войска к линии соприкосновения в Донбассе.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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