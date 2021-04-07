Николай Патрушев: Россия не планирует вмешиваться в конфликт в Донбассе

Фото: Администрация президента РФ

Россия не планирует вмешиваться в конфликт в Донбассе, но внимательно отслеживает ситуацию. Об этом в среду, 7 апреля, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

— Мы таких планов не вынашиваем, нет, — ответил Патрушев на вопрос журналистов, есть ли у РФ «красные линии», в случае пересечения которых она может вмешаться в конфликт в Донбассе.

Также Патрушев добавил, что Россия внимательно отслеживает ситуацию, исходя из которой могут быть приняты конкретные меры, пишет «Коммерсантъ».

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