«Бородинская панорама» пригласила москвичей на занятие «Кукла-веснянка»

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Музей «Бородинская панорама» пригласила москвичей 11 апреля принять участие в занятии «Кукла-веснянка». Такая кукла, по древним поверьям, олицетворяла пробудившуюся от зимнего сна природу.

Взрослым и детям предстоит изготовить славянский оберег, куклу-веснянку, и узнать, как крестьяне встречали весну в деревнях в XIX веке. Народная кукла-веснянка для наших предков имела еще несколько значений: торжество жизни, стремление к новым начинаниям и исполнение желаний.

Весна — время пробуждения природы, таяния снегов, возвращения перелетных птиц. По народным поверьям, весну надо было «закликать». Для этого жгли ритуальные костры, прыгали через огонь, ходили по полям с факелами, пели песни и водили хороводы.

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