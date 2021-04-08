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День космонавтики отметят в столичных дворцах творчества
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

День космонавтики отметят в столичных дворцах творчества

Ольга Маркова

Культура

День космонавтики в московских дворцах и центрах творчества для детей и молодежи пройдет онлайн. Участников на официальных страницах организаций ждут бесплатные активности: викторины, мастер-классы, познавательные занятия.

Центр развития творчества детей и юношества «Гермес» в пятницу, 9 апреля, проведет мастер-класс, где юные москвичи построят ракету из кубиков конструктора. Ребята познакомятся с особенностями разных моделей космических аппаратов и узнают, как с помощью деталей конструктора построить модель советской ракеты «Союз», сообщается на официальном сайте мэра Москвы

В воскресенье, 11 апреля, Московский дворец пионеров на странице в соцсети «ВКонтакте» проведет онлайн-квиз «Путь к звездам».

В тот же день на онлайн-занятии центра внешкольной работы «На Сумском» юным москвичам расскажут о космических путешествиях и покажут, как собрать собственный космический аппарат. Трансляция пройдет на YouTube-канале центра.

Дворец творчества детей и молодежи имени А. П. Гайдара 12 апреля на вебинаре «Человек в космосе» расскажет о том, сколько усилий потребовалось для подготовки к первому выходу в космос.

До 12 апреля все желающие могут принять участие в онлайн-викторине «Все ли ты знаешь о космосе?», которую организует центр развития творчества детей и юношества «Пресня». Для участия необходимо зарегистрироваться на портале «Дом онлайн».

Дворец творчества детей и молодежи «Восточный» приглашает 12 апреля на мастер-класс «Ракета и самолет: конструирую сам». Ребята смогут придумать и собрать из бумаги модель летательного аппарата.

Центр внешкольной работы «Синегория» приглашает с 12 по 17 апреля принять участие в онлайн-викторине «Загадочный мир космоса».

Центр детского творчества «Строгино» 15 апреля проведет встречу с почетным академиком Российской академии космонавтики имени К. Э. Циолковского Сергеем Нефедовым. Трансляция встречи пройдет в соцсети «ВКонтакте».

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