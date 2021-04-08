«Непростой период»: москвичей предупредили о нехватке кислорода из-за непогоды

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Жителей столицы предупредили о том, что в пятницу, 9 апреля, атмосферное давление в городе резко вырастет. Об этом заявила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Несмотря на то, что в четверг, 8 апреля, давление составляет 739–740 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы, его уровень резко вырастет в грядущие дни из-за того, что город будет находиться в тылу циклона.

— В следующие дни рост также продолжится. Для метеочувствительных и пожилых людей это непростой период. На перепады давления накладывается и высокая влажность воздуха. В таких условиях кислорода мало — это становится дополнительной нагрузкой для людей, — рассказала специалист.

По словам Поздняковой, только за пятницу, 9 апреля, давление вырастет на 10–15 миллиметров, приводит ее слова «Москва 24».

Ранее стало известно о том, что городские службы перевели в режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды.

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