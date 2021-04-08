«Весеннее окно» пообещали москвичам в конце недели

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Настоящая весенняя погода вернется в столичный регион уже в ближайшие выходные. Об этом в разговоре с «Вечерней Москвой» сообщила метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

По ее словам, в четверг и пятницу, 8 и 9 апреля, в столице еще будет сохраняться холодный циклон с дождем и мокрым снегом, но такая пасмурная погода покинет Москву уже в субботу:

— Начиная с 10 апреля столичную погоду будет определять антициклон, атмосферное давление будет расти, и дневные температурные показатели в городе достигнут 10–12 градусов. На следующий день, 11 апреля, температура воздуха прогреется днем до 13–15 градусов с положительными показателями. Ночные показатели тоже повысятся и не будут опускаться ниже минус 1 — плюс 3 градусов.

Синоптик отметила, что именно в период с 10 по 12 апреля в городе наступит настоящее «весеннее окно»:

— Несмотря на то что в апреле еще ожидаются небольшие заморозки, они не будут по своей характеристике напоминать зимнюю погоду. То есть будет мороз небольшой, но при этом солнце от нас уже никуда не спрячется, а будет сиять.

Эксперт отметила, что апрель — это переменчивый месяц, но до 15-го числа в мегаполисе будет преобладать теплая и солнечная погода.

Ранее МЧС предупредило москвичей об ухудшении погодных условий 8 апреля. По данным метеорологов, в столице в четверг ожидаются ливни с мокрым снегом, основная масса осадков выпадет в первой половине дня. Согласно прогнозам, погода начнет налаживаться только к вечеру.

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