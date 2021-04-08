Леонид Агутин рассказал, как завоевал Анжелику Варум

Фото: instagram.com/agutinleonid

Российский артист Леонид Агутин рассказал, как он завоевал свою нынешнюю жену, певицу Анжелику Варум. Музыкант отметил, что в 1997 году он пришел в гости к семье своей избранницы и предложил ей спеть дуэтом. По словам певца, композицию оценил отец Варум.

— На волне вот этой влюбленности все, конечно, легко дается. Я прям приехал и сделал песню про «Февраль». И все мне понятно, какая будет музыка. Все, показал песню, пригласил Анжелику Варум в Тверь. Она приехала на запись, и все у нас началось, — поделился Агутин.

Вскоре исполнители сняли совместный клип и начали выступать на концертах вдвоем. Сразу после этого появились слухи о романе коллег. При этом у Анжелики в то время был другой молодой человек. Леониду пришлось добиваться ее расположения несколько месяцев.

— Вот этот голос и вот это, то, что она такая маленькая, ее вообще не видно. Прям в сердце огромная такая мураха, по всему этому меня осыпало, по спине побежало, — поделился Агутин.

Спустя год артисты сыграли свадьбу в Венеции, пишет Пятый канал.

Ранее певица Слава ответила обидчикам своей дочери.

Читайте также: Звезду шоу «Вечерний Ургант» Аллу Михееву ударили штангой по голове во время съемок