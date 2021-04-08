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Спортивную школу олимпийского резерва «Москворечье» капитально отремонтируют
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Спортивную школу олимпийского резерва «Москворечье» капитально отремонтируют

Иван Юминов

Город
Россия, Москва, улица Лестева, 3с1А Карта всех событий

Мосгосэкспертиза утвердила проект капитального ремонта спортивной школы олимпийского резерва № 41 «Москворечье». Об этом рассказали в пресс-службе ведомства в четверг, 8 апреля.

В частности, рабочие заменят систему обогрева обходных дорожек в бассейне. Также будут проведены работы по замене кровли и установке оконных блоков. Облицовку чаши бассейна из плитки поменяют, а отделку потолка над ним обновят.

Кроме того, обновлению подвергнут системы электричества, водоснабжения и вентиляции, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось о том, что более 270 лифтов заменили в подмосковных жилых домах с января.

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