Спортивную школу олимпийского резерва «Москворечье» капитально отремонтируют

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

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Мосгосэкспертиза утвердила проект капитального ремонта спортивной школы олимпийского резерва № 41 «Москворечье». Об этом рассказали в пресс-службе ведомства в четверг, 8 апреля.

В частности, рабочие заменят систему обогрева обходных дорожек в бассейне. Также будут проведены работы по замене кровли и установке оконных блоков. Облицовку чаши бассейна из плитки поменяют, а отделку потолка над ним обновят.

Кроме того, обновлению подвергнут системы электричества, водоснабжения и вентиляции, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось о том, что более 270 лифтов заменили в подмосковных жилых домах с января.

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