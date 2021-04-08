Дмитрий Песков сообщил о нехватке мигрантов в России

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В России не хватает мигрантов в строительстве, чтобы реализовать амбициозные планы. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг, 8 апреля.

В ответ на вопрос, фиксируют ли в Кремле рост негатива россиян в отношении мигрантов, пресс-секретарь главы государства сказал, что он не знаком с подобными социологическими исследованиями, передает РИА Новости.

— Могу лишь констатировать реальность, которая говорит о том, что вообще-то мигрантов стало совсем мало за последний год. И этих самых мигрантов нам очень-очень не хватает для реализации амбициозных планов постройки, — сказал Дмитрий Песков.

Он отметил, что в России должны строить больше, чем на сегодняшний день, а для этого нужны рабочие руки. Дефицит мигрантов заметен и в сфере сельского хозяйства, добавил представитель Кремля.

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