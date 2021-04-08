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Экономист назвал курс, при котором россиянам стоит покупать доллар
Фото: moscow-live.ru

Экономист назвал курс, при котором россиянам стоит покупать доллар

Виктория Федотова

Финансы

Зарплаты россиян взаимосвязаны с курсом доллара, который в минувшую среду существенно вырос. Кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» объяснил, в каком случае российские зарплаты могут обесцениться из-за роста валюты.

— Это не прямая пропорция, все зависит от потребительской корзины конкретного человека. Если люди покупают все, что производится за рубежом, тогда это будет отражаться напрямую. Но таких людей немного. Если нет, то опосредованно. Потому что в стоимость товаров, которые не только ввозятся в Россию, но и производятся у нас, заложена импортная составляющая — комплектующие, оборудование. На эту дельту будет увеличиваться стоимость того, чем мы пользуемся, — пояснил эксперт.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Что будет с долларом в ближайшее время

По словам эксперта, до конца 2021 года прогноз относительно роста доллара делать слишком смело.

— Давайте говорить о ближайшем будущем. Я думаю, что рубль не укрепится к доллару, а будет слабеть. Лучше смотреть на динамику последнего полугода. Больше 72,5–73 рублей за доллар рубль не поднимался. Если он опустится до этого предела, его есть смысл покупать, — заявил экономист.

Григорьев напомнил, что в прошлом году курс доллара поднимался и опускался. За последнюю неделю он ослабел к евро на 4 процента, это уже серьезно.

— Причины фундаментальные не в пользу рубля: мы сильно зависим от мирового товарного рынка. Все беды пандемии никуда не делись. Мы видим, что мажорное настроение первых месяцев года не сбывается. Это сбивает возможность подъема экономики, лишает возможности больше создавать и продавать, зарабатывать внутри страны и за рубежом, — отметил собеседник.

Он добавил, что экспортеры заинтересованы в слабом рубле, что играет важную роль в формировании его курса. Это плохо для экономики в целом, она должна быть сбалансированной.

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мнение экспертарост курса доллара и евроВидео ВМ
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