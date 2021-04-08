«Закрыть дверь»: Ксения Бородина поделилась размышлениями об изменах

Фото: instagram/borodylia

Российская телеведущая и актриса Ксения Бородина поделилась со своими подписчиками размышлениями о мужской неверности. Соответствующее сообщение она опубликовала у себя в Instagram.

По словам Бородиной, ее искренне удивляет борьба двух женщин за внимание изменника. Теледива считает, что подобные ситуации — это примеры отсутствия правильных принципов в голове и семейных ценностей. По ее мнению, в таких инцидентах виноваты все участники любовного треугольника: мужчина, который не умеет выстраивать честные отношения, разлучница, посягнувшая «на чужое», и женщина, готовая принять предателя обратно.

— Я считаю в таких историях женщина должна быть стойкой и жесткой. Козни нужно строить ему. И главная из них — оставить без своего внимания, закрыть дверь, — написала Ксения Бородина.

Ранее Бородина поделилась с поклонниками опытом откровенного общения.

Читайте также: «Затянули клубы»: бывший супруг Ани Лорак впервые назвал причину развода с певицей