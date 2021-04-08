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Российские школы могут подключиться к высокоскоростному интернету к концу года
Фото: Администрация президента РФ

Российские школы могут подключиться к высокоскоростному интернету к концу года

Полина Долганова

Общество

Вопрос о подключении российских школ к высокоскоростному интернету может решиться до конца текущего, 2021 года. Об этом на совещании с кабинетом министров заявил президент России Владимир Путин.

По словам главы государства исходя из уже проделанной работы задача подключить еще 10 700 школ к высокоскоростному интернету представляется вполне реализуемой.

— 15 600 уже подключено, поэтому до конца года вполне можно, — сказал президент.

Он также отметил, что существует около 1,2 процента школ, которые до сих пор вообще не подключены к глобальной Сети.

Ранее сообщалось, что правительство планирует направить более 180 миллиардов рублей на горячее питание в российских школах.

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школаРоссияВладимир Путин
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