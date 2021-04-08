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ФК «Спартак» оштрафовали на 385 тысяч рублей по итогам матча с «Ростовом»
Фото: Twitter / ФК Спартак-Москва

ФК «Спартак» оштрафовали на 385 тысяч рублей по итогам матча с «Ростовом»

Кирилл Николаев

Спорт

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал московский «Спартак» на 385 тысяч рублей по итогам гостевого матча 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ростова». Об этом в четверг, 8 апреля, сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

По его словам, во время матча болельщики «Спартака» использовали шесть предметов пиротехники и восемь ракетниц, две из которых упали на поле. Также фанаты обеих команд нецензурно выражались. По итогам матча «Ростов» оштрафован на 70 тысяч рублей, а «Спартак» — на 385 тысяч рублей, сообщает «Р-Спорт».

Напомним, 4 апреля «Спартак» победил «Ростов» со счетом 3:2. В составе москвичей двумя голами отметился нападающий Александр Соболев. «Красно-белые» находятся на втором месте в турнирной таблице РПЛ.

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штрафФК «Спартак»ФК «Ростов»
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