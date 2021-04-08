Трилогия «Властелин колец» вновь появится на экранах российских кинотеатров

Кадр из фильма «Властелин колец. Две крепости»

Трилогия новозеландского режиссера Питера Джексона «Властелин колец» вновь появится на экранах российских кинотеатров. Об этом в четверг, 8 апреля, сообщила пресс-служба компании «Warner Bros. Россия».

Отмечается, что в повторный прокат выйдет сокращенная театральная версия. Фильмы трилогии по мотивам романов Джона Толкина подверглись обработке и будут представлены в обновленном 4К-формате. Части киносаги будут выходить с интервалом в неделю: «Братство кольца» начнут показывать 15 апреля, «Две крепости» — 22-го, а «Возвращение короля» — 29 апреля, приводит слова пресс-службы компании-прокатчика ТАСС.

Фильмы трилогии получили множество кинонаград, в общей сложности они были удостоены 17 статуэток премии «Оскар».

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