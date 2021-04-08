Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Центробанк в 2022 году протестирует прототип цифрового рубля
Фото: Анна Куприянова, Вечерняя Москва

Центробанк в 2022 году протестирует прототип цифрового рубля

Юлия Павлушова

Экономика

Прототип цифрового рубля собирается протестировать Банк России в 2022 году. Об этом заявила первый зампред Центрального Банка РФ Ольга Скоробогатова.

По ее словам, этапы реализации проекта будут распределены «очень аккуратно». В частности, прототип будут разрабатывать до конца нынешнего года. Комплексным тестированием валюты Банк России займется вместе с участниками рынка.

— Потому что новая форма денег требует осмысленности, требует пилотирования разных операций с использованием цифрового рубля, требует уверенности, что мы максимально разработали и используем все инструменты по безопасности, по управлению ликвидностью, по бесшовному переходу из безналичных рублей в цифровой и обратно, — цитирует РИА Новости Скоробогатову.

Разработка проектов изменений в законодательстве в связи с созданием цифрового прототипа намечена на январь 2022-го, а запуск тестирования — на первый квартал 2022 года.

Ранее экономист раскрыл основные правила инвестирования.

Читайте также: Экономист назвал курс, при котором россиянам стоит покупать доллар

финансыЦентробанкрубль
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Покорение Арктики: чем путь во льдах лучше Суэцкого канала

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Артист года» или биогумус: что нам делать с Моргенштерном

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Брежневские времена: эпоха застоя или золотой век СССР

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Строители бьют рекорды

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Ищу дачу и мужика в придачу

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Как стать ценителем искусств, не привлекая внимания полиции

Кирилл Разлогов
Кирилл Разлогов

Каким будет 43-й Московский кинофестиваль

Все мнения
О проекте
Читайте нас в