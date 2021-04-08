Центробанк в 2022 году протестирует прототип цифрового рубля

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Прототип цифрового рубля собирается протестировать Банк России в 2022 году. Об этом заявила первый зампред Центрального Банка РФ Ольга Скоробогатова.

По ее словам, этапы реализации проекта будут распределены «очень аккуратно». В частности, прототип будут разрабатывать до конца нынешнего года. Комплексным тестированием валюты Банк России займется вместе с участниками рынка.

— Потому что новая форма денег требует осмысленности, требует пилотирования разных операций с использованием цифрового рубля, требует уверенности, что мы максимально разработали и используем все инструменты по безопасности, по управлению ликвидностью, по бесшовному переходу из безналичных рублей в цифровой и обратно, — цитирует РИА Новости Скоробогатову.

Разработка проектов изменений в законодательстве в связи с созданием цифрового прототипа намечена на январь 2022-го, а запуск тестирования — на первый квартал 2022 года.

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