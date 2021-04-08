Выплаты детям от трех до семи лет могут вывести из бедности больше половины семей
Выплаты на детей от трех до семи лет позволят выйти из бедности от 32 процентов до 55 процентов семей. Об этом в четверг, 8 апреля, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
— По разным оценкам, выплата подобного рода пособия приведет к выходу из бедности в разных регионах от 32 процентов семей до 55 процентов, — заявила Голикова на совещании с президентом России Владимиром Путиным.
Также она отметила, что в 2021 году на детей до трех лет планируются выплаты из бюджета общей суммой в 159 миллиардов рублей, пишет РИА Новости.
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