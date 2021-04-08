Выплаты детям от трех до семи лет могут вывести из бедности больше половины семей

Фото: Правительство РФ

Выплаты на детей от трех до семи лет позволят выйти из бедности от 32 процентов до 55 процентов семей. Об этом в четверг, 8 апреля, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

— По разным оценкам, выплата подобного рода пособия приведет к выходу из бедности в разных регионах от 32 процентов семей до 55 процентов, — заявила Голикова на совещании с президентом России Владимиром Путиным.

Также она отметила, что в 2021 году на детей до трех лет планируются выплаты из бюджета общей суммой в 159 миллиардов рублей, пишет РИА Новости.

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