«Союзмультфильм» объяснил, почему взрослые считают современные мультики вредными

Кадр из мультфильма «Ну, погоди» (1969)

Взрослым современные мультфильмы кажутся вредными, потому что являются непривычными, но с точки зрения специалистов с нынешней анимацией все в порядке. Об этом в разговоре с корреспондентом «Вечерней Москвы» рассказал пресс-секретарь «Союзмультфильма» Марина Малыгина.

В четверг, 8 апреля, российская анимация отметит 110-й День рождения.

Современные мультфильмы несколько отличаются от тех, которые были созданы несколько десятилетий назад. Как говорит Малыгина, они стали быстрее, ритмичнее, а образы героев — более символичными. Современным детям требуются короче хронометраж — 6–7 минут, раньше он был около 10 минут.

— Мы просто привыкли к другой визуальности, законченным образам. Современные дети не любят однозначные образы. Им важно иметь возможность перенести, например, этот образ на бумагу и дорисовать его. Все быстро меняется. И зачастую, изменения, которые происходят, довольно кардинальны. Поэтому, расхождение взглядов детей и родителей обусловлено, — сказала она.

Именно поэтому многим взрослым кажется, что мультфильмы стали вредными. Однако с точки зрения профессионалов и психологов, говорит Малыгина, это не так.

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