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«Союзмультфильм» объяснил, почему взрослые считают современные мультики вредными
Кадр из мультфильма «Ну, погоди» (1969)

«Союзмультфильм» объяснил, почему взрослые считают современные мультики вредными

Марина Найденкова

Общество

Взрослым современные мультфильмы кажутся вредными, потому что являются непривычными, но с точки зрения специалистов с нынешней анимацией все в порядке. Об этом в разговоре с корреспондентом «Вечерней Москвы» рассказал пресс-секретарь «Союзмультфильма» Марина Малыгина.

В четверг, 8 апреля, российская анимация отметит 110-й День рождения.

Современные мультфильмы несколько отличаются от тех, которые были созданы несколько десятилетий назад. Как говорит Малыгина, они стали быстрее, ритмичнее, а образы героев — более символичными. Современным детям требуются короче хронометраж — 6–7 минут, раньше он был около 10 минут.

— Мы просто привыкли к другой визуальности, законченным образам. Современные дети не любят однозначные образы. Им важно иметь возможность перенести, например, этот образ на бумагу и дорисовать его. Все быстро меняется. И зачастую, изменения, которые происходят, довольно кардинальны. Поэтому, расхождение взглядов детей и родителей обусловлено, — сказала она.

Именно поэтому многим взрослым кажется, что мультфильмы стали вредными. Однако с точки зрения профессионалов и психологов, говорит Малыгина, это не так.

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