Эксперты объяснили причины, повлиявшие на небольшое укрепление курса рубля

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Курс доллара к рублю, по состоянию на 11:30 утренних торгов 8 апреля на столичной бирже, увеличился на 0,4 процента, поднявшись до отметки в 77,29 рубля за доллар.

Участники рынка начали беспокоится из-за того, что американская валюта начала стремительно расти. Это отразилось на отечественном долговом рынке. При этом индекс RGBI, который показывает среднюю стоимость наиболее ликвидных отечественных облигаций, уменьшился на 0,73 процента, а доходность десятилетних займов России, в свою очередь, возросла до уровня 7,33 процента годовых.

Благотворно на ситуации сказалось заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что он не видит каких-либо проблем с курсом российской валюты, а Центробанк ведет контроль обстановки, отмечает «Экономика сегодня». Так, котировки рубля укрепились на 1,28 процента. Есть вероятность, что на стабилизацию ситуации повлиял и Банк России, который продал валюту на фондовом рынке из своих резервов.

Тем временем, эксперт, учредитель «Царьграда» Константин Малофеев заявил, что ЦБ РФ вполне может удержать доллар в совершенно других значениях. По мнению аналитиков, на динамике котировок сказываются риски возможных санкций со стороны западных стран. Некоторые даже уверены, что из-за обострения политических споров доллар скоро преодолеет критический порог в 80 рублей.

— Центральный банк РФ со своими рекордными запасами, которые у него есть на данный момент, вполне мог бы остановить существующий отток, просто выйдя на рынок и сдержав эту волну, — считает Константин Малофеев.

При этом он задался вопросом, хочет ли регулятор делать это. Эксперт также сравнил ситуацию с игрой в казино. По его мнению, будет смешно, если результаты игры будут объясняться цветом рубашки крупье, отмечает «Царьград».

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