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Секретную карту космодромов планеты доставят на МКС
Фото: NASA / Public domain

Секретную карту космодромов планеты доставят на МКС

Илья Ашуров

Общество

Члены экипажа российского корабля, названного в честь Юрия Гагарина, привезут на МКС карту, на которой отмечены все космические аэродромы Земли. Об этом в четверг, 8 апреля, рассказал командир корабля Олег Новицкий.

По его словам, на карте будут изображены не только космодромы, но и траектории важнейших в истории человечества космических полетов. Например, траектории полетов Юрия Гагарина и Алексея Леонова.

— Это, по-видимому, очень секретная карта. Только название проходит в перечне вещей, которые уложены в корабль, — приводит слова Новицкого ТАСС.

Полет корабля запланирован на 9 апреля. Помимо россиянина Олега Новицкого, на борту будет его соотечественник Петр Дубров, а также американский астронавт Марк Ванде Хай.

Читайте также: Два российских космонавта 9 апреля полетят на МКС

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