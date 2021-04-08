Секретную карту космодромов планеты доставят на МКС

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Члены экипажа российского корабля, названного в честь Юрия Гагарина, привезут на МКС карту, на которой отмечены все космические аэродромы Земли. Об этом в четверг, 8 апреля, рассказал командир корабля Олег Новицкий.

По его словам, на карте будут изображены не только космодромы, но и траектории важнейших в истории человечества космических полетов. Например, траектории полетов Юрия Гагарина и Алексея Леонова.

— Это, по-видимому, очень секретная карта. Только название проходит в перечне вещей, которые уложены в корабль, — приводит слова Новицкого ТАСС.

Полет корабля запланирован на 9 апреля. Помимо россиянина Олега Новицкого, на борту будет его соотечественник Петр Дубров, а также американский астронавт Марк Ванде Хай.

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