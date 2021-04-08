Два российских космонавта 9 апреля полетят на МКС

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Утвержден состав экипажа новой экспедиции на Международную космическую станцию (МКС). В него вошли россияне Петр Дубров и Олег Новицкий, а также американец Марк Ванде Хай. Об этом сообщили в пресс-службе Роскосмоса в четверг, 8 апреля.

Космонавты отправятся на МКС в космическом корабле «Союз МС-18» на ракете «Союз-2.1а». Старт запланирован на 9 апреля в 10:42 по московскому времени на 31-й площадке Байконура. Через 3 часа 25 минут после отправки корабль причалит к МКС. Предполагается, что Олег Новицкий вернется на Землю через 191 день — 17 октября, а Дубров и Ванде Хай, по предварительным данным, останутся на станции до 28 марта 2022 года.

Кроме того, экипаж доставит на МКС течеискатель, который должен помочь при поиске трещин, ставших причиной утечки воздуха в российском модуле «Звезда».

Кроме того, космонавты возьмут с собой скафандр «Мечтатель». Его украсили рисунками маленькие пациенты, страдающие онкологией.

В этой экспедиции индикатором невесомости, который просигнализирует о выходе корабля на орбиту, станет игрушечный котенок по имени Гав, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Московский планетарий подготовил для горожан программу в честь 60-летия полета Гагарина.

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