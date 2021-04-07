Планетарий подготовил для москвичей программу в честь 60-летия полета Гагарина

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Садовая-Кудринская улица, 5с1 Карта всех событий

В честь 60-й годовщины полета Юрия Гагарина в космос Московский планетарий подготовил для жителей столицы обширную программу. Горожан до конца апреля ожидают лекции, фильмы и уроки, которые пройдут онлайн и офлайн.

— Миллионам людей подарили мечту о космосе. Нам хотелось бы, чтобы полет Юрия Гагарина и история освоения космоса продолжали и впредь вдохновлять на новые открытия и свершения, — поделился генеральный директор организации Виталий Тимофеев.

Гагаринский урок пройдет онлайн 12 апреля в 17:00 в рамках общероссийской акции «Космос — это мы». На нем расскажут об истории заведения, объяснят, как ориентироваться с помощью звездной карты. Также покажут макет стенда-тренажера, которым космонавты времен Гагарина пользовались для поиска звезд из иллюминаторов.

Стенд проекта «Российская неделя космонавтики: космос и технологии» покажут с 14 по 18 апреля. С помощью очков виртуальной реальности гости смогут отправиться в путешествие в 2038 год, где они посетят лунную станцию и уберут мусор с орбиты Земли. Потребуется билет в Большой звездный зал планетария.

Программа лекций «Путеводные звезды» позволит продолжить обучение астронавигации и увидеть фильмы об устройстве Вселенной. Она начнется 14 апреля и продлится до конца месяца, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее сообщалось о проведении «космического телемоста» в Музее Победы.

Читайте также: Выставочные залы Москвы пригласили горожан на апрельские выставки