Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Планетарий подготовил для москвичей программу в честь 60-летия полета Гагарина
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Планетарий подготовил для москвичей программу в честь 60-летия полета Гагарина

Иван Юминов

Город
Россия, Москва, Садовая-Кудринская улица, 5с1 Карта всех событий

В честь 60-й годовщины полета Юрия Гагарина в космос Московский планетарий подготовил для жителей столицы обширную программу. Горожан до конца апреля ожидают лекции, фильмы и уроки, которые пройдут онлайн и офлайн.

— Миллионам людей подарили мечту о космосе. Нам хотелось бы, чтобы полет Юрия Гагарина и история освоения космоса продолжали и впредь вдохновлять на новые открытия и свершения, — поделился генеральный директор организации Виталий Тимофеев.

Гагаринский урок пройдет онлайн 12 апреля в 17:00 в рамках общероссийской акции «Космос — это мы». На нем расскажут об истории заведения, объяснят, как ориентироваться с помощью звездной карты. Также покажут макет стенда-тренажера, которым космонавты времен Гагарина пользовались для поиска звезд из иллюминаторов.

Стенд проекта «Российская неделя космонавтики: космос и технологии» покажут с 14 по 18 апреля. С помощью очков виртуальной реальности гости смогут отправиться в путешествие в 2038 год, где они посетят лунную станцию и уберут мусор с орбиты Земли. Потребуется билет в Большой звездный зал планетария.

Программа лекций «Путеводные звезды» позволит продолжить обучение астронавигации и увидеть фильмы об устройстве Вселенной. Она начнется 14 апреля и продлится до конца месяца, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее сообщалось о проведении «космического телемоста» в Музее Победы.

Читайте также: Выставочные залы Москвы пригласили горожан на апрельские выставки

КосмосЮрий ГагаринМосковский планетарий
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Нет примет: почему суеверия больше не актуальны

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Ветераны в ярости: кого и чем обидела Манижа

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Как древние греки оболгали всемирную историю

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русская матрешка грозит Байдену из космоса

Сергей Лесков
Сергей Лесков

От Льва Толстого до Моргенштерна: нужна ли нам цензура

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Жители подскажут нужные решения

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Учителя против учеников: кто кого сильнее унизит

Все мнения
О проекте
Читайте нас в