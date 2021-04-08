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Названа причина пожара на траулере в Охотском море
Фото: Pixabay

Названа причина пожара на траулере в Охотском море

Кирилл Николаев

Происшествия

Причиной инцидента на рыболовецком траулере «Ахтиар» в Охотском море стало возгорание упаковочной тары. Об этом в четверг, 8 апреля, сообщили в объединенной пресс-службе Росрыболовства.

Спасательное судно Росрыболовства подошло на помощь к загоревшемуся траулеру. Помещение, в котором произошло возгорание, обесточено и проливается водой. В результате инцидента никто не пострадал, сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что траулер загорелся в 200 километрах от Магадана. На борту находятся более 80 человек. Угрозы затопления траулера нет.

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