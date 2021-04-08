Таюрская поздравила Прусикина с днем рождения, показав его в неожиданном образе

Фото: instagram.com/littlebigband

Вокалистка Little Big Софья Таюрская поздравила коллегу, фронтмена группы Илью Прусикина с днем рождения, опубликовав в Instagram стильный снимок. Звезды сфотографировались в одинаковых нарядах — обтягивающих топиках и джинсах клеш. Публикация вызвала неоднозначную реакцию в рядах фанатов знаменитостей.

Нашлись комментаторы, которые сравнили Софью и Илью с «Бритни и Джастином из 2000-х». Еще один пользователь пошутил в комментариях: «Они же одинаковые, Наташ…»

Некоторые поклонники разглядели в одинаковых образах намек на отношения между артистами.

«Надо было подписать еще: «Угнала его, угнала, ну и что же тут криминального!» — написала одна из поклонниц.

Ранее сообщалось, что певец Шура назвал причину резкого похудения.

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