«Уважения и почитания»: тяжелоатлет Кузнецов отреагировал на смерть Куренцова

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Заслуги ушедшего из жизни олимпийского чемпиона по тяжелой атлетике Виктора Куренцова требуют большого уважения и почитания, он был великим спортсменом. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» заявил советский тяжелоатлет, олимпийский чемпион Павел Кузнецов.

Ранее «Вечерняя Москва» сообщала, что в возрасте 80 лет умер олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Виктор Куренцов.

— Он был выдающимся спортсменом. Он требует большого уважения и почитания: участник двух Олимпийских игр, на одних стал чемпионом, на других — серебряным призером; многократный чемпион Европы и мира. Мы знаем его как великого спортсмена, — сказал он.

Также Кузнецов пожелал Куренцову светлой памяти и назвал его уход из жизни большой утратой.

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