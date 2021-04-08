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Зеленский посетил военных в Донбассе
Фото: president.gov.ua

Зеленский посетил военных в Донбассе

Полина Долганова

Внешняя политика

Президент Украины Владимир Зеленский 8 апреля посетил линию соприкосновения в Донбассе и поговорил с военными о сложившейся ситуации в зоне силовой операции.

Отмечается, что Зеленский посетил позиции на переднем крае обороны. Именно там ранее было зафиксировано больше всего нарушений режима прекращения огня. Глава государства пообщался с военными, которые проходят службу на этой позиции обороны. Они рассказали политику о ситуации на фронте.

Украинский лидер вручил военнослужащим награды и подарки, сообщается на официальном сайте президента Украины.

Напомним, с конца февраля 2021 года ситуация в Донбассе начала обостряться. На линии соприкосновения возобновились перестрелки. С обеих сторон есть убитые, в том числе обычные граждане.

Ранее Украина обвинила республики Донбасса в эскалации. Донецк и Луганск обратили внимание на невыполнение Киевом июльских договоренностей и назвали это главной причиной обострения ситуации.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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