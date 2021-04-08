Владимир Путин обязал ФАС изучить рост цен на жилплощадь

Фото: Администрация президента РФ

Федеральная антимонопольная служба должна изучить рост цен на жилплощадь в российских регионах. Об этом в четверг, 8 апреля, заявил президент России Владимир Путин.

Он отметил, что в среднем по стране недвижимость выросла в цене на 12 процентов, однако в Северной Осетии цены на жилье повысились на 30 процентов, а в некоторых регионах, таких как Орловская, Рязанская, Амурская области и Адыгея, рост составил от 17 до 20 процентов.

— Мы с вами это обсуждаем постоянно и мы говорили и на совещаниях об этом, указали и на проблемы роста цены. Но это не просто рост цены, а такой существенный рост. Понятно, еще когда на Дальнем Востоке подскочило, но в европейской-то части — 20–30 процентов, — рассказал президент России.

Путин также добавил, что на рынке жилья необходимо создавать новые предложения, пишет РИА Новости.

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