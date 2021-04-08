Чемпионка Олимпиады Антюх будет обжаловать решение CAS о дисквалификации на 4 года
Российская олимпийская чемпионка по легкой атлетике Наталья Антюх будет обжаловать решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о дисквалификации сроком на четыре года.
Ранее в среду, 7 апреля, CAS сообщил о дисквалификации спортсменки и чемпиона Олимпийских игр Андрея Сильнова за нарушение антидопинговых правил. Ограничения вступают в силу с 7 апреля 2021 года.
Уточняется, что результаты Антюх и Сильнова, показанные с 30 июня 2013 года и с 8 июля 2013 года соответственно, аннулируются вместе с лишением всех титулов, наград, медалей, призовых денег и очков за участие в соревнованиях.
— Да, я буду подавать апелляцию, — заявила Антюх РИА Новости.
Напомним, на Олимпийских играх — 2012 в Лондоне легкоатлетка выиграла золото на дистанции 400 метров с барьерами.
На Олимпиаде 2004 года в Афинах российская спортсменка заняла на пьедестале второе место в эстафете 4х400 метров и третье в беге на 400 метров. Также Антюх два раза становилась чемпионкой мира в эстафете 4х400 метров.
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