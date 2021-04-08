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Путин подписал указ об отставке губернатора Ульяновской области
Фото: ulgov.ru

Путин подписал указ об отставке губернатора Ульяновской области

Никита Абрамов

Внутренняя политика

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому принимается отставка губернатора Ульяновской области Сергея Морозова. Об этом в четверг, 8 апреля, сообщила пресс-служба Кремля.

Отмечается, что временно исполняющим обязанности губернатора назначен Алексей Русских.

— Постановляю принять отставку губернатора Ульяновской области Морозова С. И. по собственному желанию. Назначить Русских Алексея Юрьевича временно исполняющим обязанности губернатора Ульяновской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Ульяновской области, — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Указ вступает в силу с момента его подписания.

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Ульяновская областьотставка губернаторовВладимир Путин
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