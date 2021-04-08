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Движение ввели в график на Серпуховско-Тимирязевской линии метро
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Движение ввели в график на Серпуховско-Тимирязевской линии метро

Кирилл Николаев

Транспорт
Россия, Москва, метро Боровицкая Карта всех событий

Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена ввели в график после проверки одного из поездов. Об этом в четверг, 8 апреля, сообщили в пресс-службе Московского метрополитена.

Отмечается, что ранее на станции «Боровицкая» высаживали пассажиров одного из вагонов. Состав был убран с линии для проверки. Сразу же после высадки поезда продолжили курсировать в обычном режиме, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее СМИ рассказали об увеличенных интервалах движения поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии из центра в сторону станции «Алтуфьево».

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